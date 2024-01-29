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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخص صدمته سيارة على طريق جمصة بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب شخص بإصابات متفرقة صدمته سيارة اعلى كوبرى الطلمبات طريق جمصه بنطاق محافظة الدقهلية وجرى نقله إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج .
وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق جمصه أعلى كوبرى الطلمبات وإصابة شخص .
وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة بلال محمد شوقي محمد باشتباه كسر بالفخذ الايسر  .
وجرى نقل المصاب إلى مستشفى جمصه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

إدارة شرطة النجدة الدقهلية طريق جمصة صدمته سيارة محافظة الدقهلية مديرية أمن الدقهلية