إصابة شخص صدمته سيارة على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب شخص بإصابات متفرقة صدمته سيارة اعلى كوبرى الطلمبات طريق جمصه بنطاق محافظة الدقهلية وجرى نقله إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق جمصه أعلى كوبرى الطلمبات وإصابة شخص .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة بلال محمد شوقي محمد باشتباه كسر بالفخذ الايسر .

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى جمصه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات