برلماني: استئناف المرحلة الثانية من الحوار الوطني خطوة في غاية الأهمية

قال النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار استنئاف المرحلة الثانية من الحوار الوطني الفترة المقبلة، بعد إعلان مجلس الأمناء ذلك رسميا، يؤكد قيمة ما قدمه الحوار الوطني خلال الفترة الماضية، وأهمية التركيز على الشأن الاقتصادي باعتباره القضية الملحة.

وأوضح أبو عايشه في تصريحات صحفية له اليوم، أن استئناف المرحلة الثانية للحوار الوطني، تساهم في تفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية، كما أن هذا القرار يأتي في توقيت هام لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة، فضلا عن وجود العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن طلب الرئيس السيسي من الحوار الوطني، النظر في الأزمة الاقتصادية ورفع التوصيات إليه، يؤكد على تحرك الدولة على اعلى مستوى لمواجهة الازمة وتداعياتها بشكل عملي وعبر أطروحات حكومية ومن الحوار الوطني وغيره. مضيفا: الحوار الوطني أثبت نفسه تماما، ونجح في التعاطي مع مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية بنجاح شديد.

وتابع النائب عبده أبو عايشة، أن الاهتمام الملقي على الحوار الوطني سواء من قبل الحكومة أو مجلس أمناء الحوار، وكذلك الأحزاب وكافة القوى السياسية، يأتي من منطلق حرص الرئيس السيسي على متابعة مستجدات الحوار، والاهتمام الذي يوجه لنجاح هذه الفكرة وتوصياتها.