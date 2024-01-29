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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تصعيد  منتخب كورال "جامعة بني سويف" للتحكيم النهائي في مسابقة إبداع

منتخب كورال جامعة
منتخب كورال جامعة بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تصعيد منتخب الكورال والموسيقي  للتحكيم النهائي لمسابقة إبداع ، حيث من المقرر يتم التحكيم النهائي للمسابقة خلال الفترة من  من 16-18 فبراير المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظه الإسكندرية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .

 ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لمنتخب الكورال،  معرباً عن سعادته بالقدرات والمواهب لديهم ، مشيراً إلى أن تلك المسابقات تُعد مهمة لتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة وتساعدهم  على تطوير مهاراتهم الإبداعية ، وتتيح لهم الفرصة لتحليل وتقييم مهاراتهم، والاطلاع على مهارات وقدرات الآخرين ،  مؤكدا حرص الجامعة علي دعم تلك المواهب الجامعية الشابة وتوفير المناخ المناسب لتنميتها للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.

 

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