تصعيد  منتخب كورال "جامعة بني سويف" للتحكيم النهائي في مسابقة إبداع

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تصعيد منتخب الكورال والموسيقي للتحكيم النهائي لمسابقة إبداع ، حيث من المقرر يتم التحكيم النهائي للمسابقة خلال الفترة من من 16-18 فبراير المقبل بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظه الإسكندرية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية .

ووجه رئيس الجامعة، التهنئة لمنتخب الكورال، معرباً عن سعادته بالقدرات والمواهب لديهم ، مشيراً إلى أن تلك المسابقات تُعد مهمة لتحفيز الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية المتنوعة وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الإبداعية ، وتتيح لهم الفرصة لتحليل وتقييم مهاراتهم، والاطلاع على مهارات وقدرات الآخرين ، مؤكدا حرص الجامعة علي دعم تلك المواهب الجامعية الشابة وتوفير المناخ المناسب لتنميتها للارتقاء بمنظومة الأنشطة الطلابية داخل الجامعة.