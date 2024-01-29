إصابة عامل سقط من أعلى سقالة بمنزل تحت الإنشاء بالدقهلية

أصيب عامل محاره فى العقد الرابع من عمره بإصابات متفرقة أصر سقوطه من أعلى سقاله من الدور الثانى بمنزل تحت الانشاء بعزبة والى التابعة لمركز الجمالية فى محافظة الدقهلية وجرى نقله لمستشفى الجمالية لتلقى العلاج اللازم .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الجمالية بسقوط عامل محاره من أعلى سقاله فى الدور الثانى بمنزل تحت الانشاء بعزبة والى التابعة للمركز .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تبين سقوط شخص يدعى زين زين يونس العراقى 35 عاما عامل محارة من أعلى سقاله من الدور الثانى .

وجرى نقله إلى مستشفى الجمالية لتلقى العلاج اللازم حيث تبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج و كسر بالفخذ الايمن وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات