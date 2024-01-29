أسهل طريقة لتحضير حمص الشام

في فصل الشتاء، يبحث الكثيرون عن الأطباق الدافئة والمشبعة التي تجعلهم يشعرون بالدفء والراحة. ومن بين هذه الأطباق تبرز حمص الشام، الوجبة الشهيرة التي تتميز بنكهتها الغنية وقدرتها على تدفئة الجسم في أيام البرد القارس. واليوم، سنقدم لكم طريقة تحضير حمص الشام الشهيرة في المنزل بخطوات بسيطة وواضحة.

المكونات حمص الشام

كوب من حمص مجفف ماء فصوص من الثوم، مفرومة ملاعق كبيرة من عصير الليمون ملاعق كبيرة من صلصة الطماطم 1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون ملح حسب الذوق زيت زيتون للتقديم

طريقة تحضير حمص الشام



نقع الحمص في الماء: ابدأ بنقع كوب من الحمص المجفف في الماء البارد لمدة 8 إلى 12 ساعة. يُفضل تغيير الماء بين الحين والآخر. طهي الحمص: بعد نقع الحمص، صفيه جيدًا ثم ضعه في وعاء كبير واطهه مع 4 أكواب من الماء حتى يغلي. ثم اخفض الحرارة واترك الحمص يطهو لمدة 1 إلى 1.5 ساعة حتى يصبح ناعمًا. إعداد صلصة الحمص: في مقلاة صغيرة، سخن ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون على نار متوسطة، ثم أضف الثوم المفروم وقلبه حتى يصبح ذهبي اللون. بعد ذلك، أضف عصير الليمون وصلصة الطماطم والكمون المطحون وقلبها جيدًا. تقديم الحمص: عندما ينضج الحمص، صفيه جيدًا ثم ضعه في طبق التقديم. اسكب صلصة الحمص المعدة سابقًا فوق الحمص وزينه برشة من زيت الزيتون. التقديم والاستمتاع: قدم حمص الشام الطازج مع الخبز العربي الدافئ والمقطع إلى شرائح. يمكنك أيضًا تقديمه مع السلطة الطازجة وشرائح الطماطم لتكمل تجربة الطعم الرائعة.

بهذه الطريقة البسيطة، يمكن لأي شخص تحضير حمص الشام الشهير في منزله والاستمتاع بطعمه الشهي والدافئ في أيام الشتاء الباردة.