ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب بقنا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام تشكيل عصابى يضم (16 متهم - مقيمين بمحافظتى القاهرة وقنا) تخصص نشاطهم فى التنقيب غير الشرعى عن خام الذهب ، وإدارتهم لعدد (2 مسبك ذهب بدائرة مركز شرطة قوص) لسبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج والمتحصل من التنقيب غير الشرعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعُثر بحوزتهم على (كمية من خام الذهب وزنت 915 جرام - 100 جرام نحاس - مبلغ مالى - كمية من الأدوات المستخدمة فى تشكيل وسبك ومعايرة الذهب 2 ماكينة عد نقود ) ، وبمواجهتهم قرروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه. تقدر القيمة الإجمالية للمضبوطات بـ ( 10 مليون جنيه تقريباً) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

