المؤتمر الدولي للتشغيل وصيانة المياه يواصل فعالياته لليوم الثاني

واصل المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية في دورته الحادِية والعشرون بمدينة القاهرة أعماله لليوم الثاني تحت شعار (إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقميِ).

وتواصلت الجلسات وورش العمل القيمة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، وفي السياق ذاته، تحدث المشاركون في المؤتمر عن الصيانة الذكية وموثوقية النظام ودور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين أداء الصيانة. وقد توجهت النداءات إِلى الجهات المعنية بضرورة إعادة هيكلة البرامج التدريبِية لمواكبة التحول الرقمي، وتوفير الإِمكانيات والتكنولوجيا المتطورة التي تمكن الشبكة المهنية من مواكبة التطور والتطبِيق الفعال.

كما تطرقت الجلسات إِلى المستجدات في مجالات الطاقة المتجددة والحلول المستدامة كذلك صيانة المباني وإدارة المرافق في العصر الرقمي (تعليم وتدريب مستدام) ومبادرات لتحسين صيانة أنظمة الطرق والمواصلات.

كما تضمنت تجارب إقليمية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي، كذلك تم تسليط الضوء على منتدى صيانة المنظومات الكهربائية، بالإضافة إلى عقد ست ورش عمل لمنتدى الهندسة الطبية والإكلينيكية استعرضت اتجاهات جديدة في التخطيط الطبي والحلول السريرية بالإضافة إلى مناقشة الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية والسلامة الكهربائية والعديد من المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي في الرعاية الصحية.

وتستكمل فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر بعقد جلسات منتدى الهندسة الطبية والإكلينيكية والتي تناقش تحول إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية في الرعاية، الذكاء الاصطناعي والابتكارات في الهندسة الطبية الحيوية وإدارة المرافق، التوجهات المستقبلية في التدريب والتعليم في مجال الهندسة الطبية الحيوية وتقييم التكنولوجيا الصحية في الأجهزة الطبية.