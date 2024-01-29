النمر يقود حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون

شن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الإشغالات حملة لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون.

وخلال الحمله تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق، وإخلاء الشوارع من الباعه الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات رفع الاشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد سيادتة بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .

كما قام رئيس مركز ومدينة أشمون بمتابعة إستكمال أعمال وضع طبقة السن والأساس وفردها بشارع بور سعيد بمدينة أشمون وذلك ضمن خطة التطوير والرصف التي تتم بشوارع المدينة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف به خلال الأيام القليله القادمة ، وأشار النمر بأنه سوف يتم إستكمال رصف هذا الشارع بداية من تمثال الحصان وحتي كوبري القنطرة البيضاء بمدخل مدينة أشمون بطول حوالي 1600م، علما بأنة قد تم الانتهاء من رصف حوالي 1200من قبل من إجمالي طول الطريق والذي يبلغ 2800م ،والذي يتم تنفيذة بواسطة شركة الوعد ،وبإشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .

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