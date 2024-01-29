بالفيديو.. التضامن: إقبال كبير من السائحين على معرض "ديارنا" بالأقصر

كشف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الأقصر، عن تفاصيل افتتاح معرض "ديارنا" بساحة أبو الحجاج الأقصري، مشيرا إلى أن المعرض يتم تنظيمه كل عام في ساحة أبو الحجاج الأقصري في إجازة منتصف العام، والتي تكون مناسبة جيدة ورائعة وفرصة جيدة للغاية من أجل زيادة السياحة الداخلية والخارجية.

وأضاف "حسين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن المعرض مقام على مساحة 1200 متر ويضم 75 باكية بها كل المنتجات الحرفية والتراثية بتنوعاتها من مصر كلها مثل سيناء ومطروح وسوهاج والأسوان موضحًا أن الأقصر التي تتميز بصناعات الألاباستر ومنتجات الخوص والخيامية والاكسسوارات والخرز بالإضافة إلى الصناعات النوبية والسجاد والكليم .

وتابع، أن هناك منتجات تعرض في المعرض من كل مكان في مصر، موضحًا أن هناك إقبال كبير من السائحين على المعرض.

وأردف، أنه تم اختيار ساحة أبو الحجاج لإقامة المعرض فيها لأنها تتوسط محافظة الأقصر، وهي مكان مميز وفي الخلف منها يقع معبد الأقصر، لذلك اخترناها مقرا لمعرض ديارنا، فهو مكان واسع يزوره أي شخص يأتي إلى محافظة الأقصر، حيث أبهرنا أهالي المحافظة باستقبال السائحين، فهو شعب مضياف اعتاد على التعامل مع السائحين".