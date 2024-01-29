فعاليات حفل توقيع الكتاب الأكثر مبيعاً "فرقة العمال المصرية" بمعرض الكتاب.. صور

بدأت فعاليات حفل توقيع الطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية"، منذ قليل بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، والذى ينظمه المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، وهو الإصدار الأكثر مبيعاً لعام 2023.
ويشارك فى حفل التوقيع الدكتور شكري مجاهد ومحمد صلاح علي وذلك بقاعة حفلات التوقيع بلازا، والكتاب يعد من تأليف كايل جون أندرسون وترجمة شكرى مجاهد ومحمد صلاح على.
يروي هذا الكتاب القصة المنسية لفرقة العمال المصرية ففي أثناء الحرب العالمية الأولى فرض البريطانيون الأحكام العرفية في مصر وجندوا ما يقرب من نصف مليون شاب كان غالبهم من الريف و جُنَد كثير منهم بالقوة وذلك ليشتغلوا عمالا عسكريين في أوروبا والشرق الأوسط فاشتغلوا بالشحن والتفريغ على أرصفة فرنسا وإيطاليا وحفروا خنادق في غاليبولي وساقوا الجمال المحملة بالمؤن في صحاري ليبيا والسودان وسيناء و أدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان بغداد المحتلة ومثلوا أغلب قوات العمال العسكرية في أثناء التقدم عبر فلسطين و نحو سوريا التي كانت أكبر مسرح للحرب كما أنشأت فرقة العمال العسكرية مئات الأميال من خطوط السكك الحديدية و أنابيب المياه الواصلة بين مصر و فلسطين و التي أصبحت أساس البنية التحتية للإمبراطورية البريطانية طوال جيل بعد ذلك.
يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يستقبل زواره يوميا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.