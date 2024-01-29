ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عاطل بتهمة إدارة مسكنه ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

 فى إطار جهود أجهزة
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عاطل"له معلومات جنائية"–  مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بتصنيع الألعاب النارية بورشة بمسكنه والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه المُشار إليه، وعُثر بحوزته على (عدد 50 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى عدد مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام – 10 كيلو نترات – 50 كيلو بارود خام – كمية كبيرة من فوارغ الصواريخ معدة للتعبئة – كمية كبيرة من الشرائط اللاصقة والمقصات – كمبروسر هواء – إسطوانة بوتاجاز – ميزان – ماكينة طحن وخلط).
 بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها والتربح منها .
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية والقائمين على إدارة ورش تصنيعها. 

الفيوم العاب نارية