وزير التعليم: القيادة السياسية مهتمة بمدارس المتفوقين

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعداد المعلمين المختصين (STESSA)، والذى يهدف لدعم منظومة التعليم المبني على المشروعات والمرتكز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال تقديم الدعم اللازم لوزارة التربية والتعليم للإدارة الفعالة لمنظومة هذه المدارس.

وأشار “حجازي”، إلى سعي الوزارة للتوسع في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (STEM)، التي تتضمن تعليما قائما على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بهذه النوعية من المدارس، نظرا لدورها في رعاية المتفوقين وتلبية احتياجات سوق العمل.

وتابع أن الدولة المصرية مهتمة بهذا النموذج التعليمي، موضحا أن المبتكرين والنابغين سيقودون المسيرة ويصنعون الفارق، ويجب على الدولة المصرية دعمهم، ونموذج ستيم ملهم لعدة أسباب منها:

مناهجها متكاملة ومختلفة وتم بناؤه على نواتج التعلم

البنية التحتية تضم معامل ومسارح وملاعب

البرنامج الدراسي يتخلله أنشطة متنوعة لتشجيع الطلاب على الابداع والابتكار

خريجو المدارس وعددهم 8000 طالب تلقوا منح وبعضهم تقلد مناصب مرموقة في الخارج يتم تقييم الطلاب على مشروعات التخرج، في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية، أي يتم إعداد باحث صغير.

معلمو مدارس STEM يتم انتقاءهم جيدا

القيادة السياسية طلبت التوسع في هذا النوع من المدارس بدعم الوكالة الأمريكية.

وتابع أنه يتم عقد شراكات مع الجامعات، التي يتضمن البرنامج الدراسي لـSTEM قضاء عدد من الساعات في معامل الجامعات.

كما أكد الوزير، أن مدارس (STEM) تقدم نموذجًا يستحق الاقتداء به في جميع مدارس الجمهورية، كما أن طلاب هذه المدارس حققوا مراكز متقدمة وحصلوا على جوائز في المسابقات الدولية التي شاركوا فيها خلال الأعوام الماضية، مضيفًا أن الوزارة تعتزم إطلاق عدد من مدارس "STEM” سيتم الحديث عن تفاصيلها خلال توصيات المقترحات.

جاء ذلك خلال مؤتمر التعليم STEM الذي يعقد الآن، ويهدف المؤتمر لطرح الرؤى المستقبلية والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية وتفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل تطوير هذا النظام التعليمي وتحسينه، وكذلك العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى التخطيط لضمان استمراريته وتطويره في المرحلة القادمة، إلى جانب مناقشة متطلبات وسبل التوسع فى إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.