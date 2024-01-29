وزيرة الهجرة: زيارتي للدقهلية للقاء أهالي المحافظة وتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية

استهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارتها لمحافظة الدقهليه بزيارة مقر ديوان عام المحافظة، وكان في استقبالها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، لتدشين فعاليات جولاتها للمحافظة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للمحافظات الأكثر عرضه لتصدير الهجرة غير الشرعية، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وقد رافقها في الجولة الأستاذة/ دعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة/ سارة مأمون معاون الوزيرة للمشروعات والتعاون الدولي.

وخلال اللقاء، قالت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، إن زيارة الدقهلية تستهدف لقاء أهالي المحافظة للنقاش معهم وتوعيتهم بمخاطرالهجرة غير الشرعية بجانب تعريفهم بسبل الهجرة الآمنة، حيث تستهدف الوزارة بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية، استكمالجهود التوعية في عدة محافظات، ومن بينها محافظة الدقهلية، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، لدعمشباب القرى في المحافظة ومساعدتهم على إطلاق مشاريعهم الخاصة، وكذلك استعراض جهود المجلس القومي للمرأة لتوعية السيداتوالأمهات بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على المهن التي من شأنها ان تخلق البديل الآمن والحياة الكريمة.

من جانبه، ثمن المحافظ دور وزارة الهجرة، وعلى رأسها السفيرة سها جندي، على كل ما تقدمه لعلاج أسباب الهجرة غير الشرعيةوتوفير البدائل الآمنة، بالتعاون بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسالجمهورية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بالطرق الصحيحة للهجرة الشرعية، عن طريق الدولة المصرية سواء للدارسةأو العمل خارج مصر.

وخلال اللقاء، قدم محافظ الدقهلية د. أيمن مختار درع المحافظة إلى وزيرة الهجرة تقديرا لجهودها المبذولة في معالجة أسباب الهجرة غيرالشرعية وتقديم الدعم للمصريين بالخارج وحل كافة مشاكلهم، ومن جانبها قدمت وزيرة الهجرة درع الوزارة إلى محافظ الدقهلية تقديرالتعاونه مع الوزارة في دعم تنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" على أرض محافظة الدقهلية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعالجة أسبابها.

هذا وتتضمن الزيارة كذلك تفقد السفيرة سها وزيرة الهجرة للقافلة الطبية بالمحافظة التي تنظمها الجمعية الأهلية "راعي مصر"، في العديدمن التخصصات الطبية لأهالي المحافظة، وخصوصاً في القرى الأكثر عرضه للهجرة غير الشرعية، بهدف تقديم خدمات طبية متميزة لأهاليهذه القرى، كونها ضمن الأكثر احتياجا.

ويتضمن برنامج الزيارة أيضًا افتتاح معرض "أيادي مصرية" بالمحافظة، للترويج للمنتجات والحرف التراثية التي تمتاز بها المحافظة،بجانب تفقد الغرفة الخاصة بالمحافظة للمركز المصري الألماني للتوظيف والهجرة وإعادة الإدماج، ضمن جهود التدريب من أجل التوظيفوالالتقاء برجال الأعمال والمستثمرين في المحافظة للاستفادة القصوى من المتدربين بالمركز والاستعانة بجهودهم ايضاً لخلق الفرص البديلةللعمل الآمن الكريم بالمحافظة.