رئيس أشمون بالمنوفية يتفقد أعمال تطوير الممشى الجديد

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات، أعمال تطوير ممشى أشمون الجديد (الطريق الدائري ) ، بطول حوالي 1500م وعرض 9م وذلك ضمن خطة التطوير التي تتم بشوارع المدينة للارتقاء بالمظهر العام للطريق كونه هام وحيوى ، تنفيذ شركة المدار وتحت إشراف قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليون جنية .

وأشار النمر إلى أن أعمال إنشاء الممشي يعد بمثابة نقلة حضارية ومتنفساً جمالياً لأهالي وزائري المدينة ، كما تشمل أعمال التطوير برجولات مزودة بفوانيس ديكورية وكاميرات مراقبة ونجيلة طبيعي وأعمدة ديكورية حديثة ومقاعد للمواطنين وأحواض زهور ، موجهاً الشركة المنفذة بتكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال بالطريق .

من جانبه أكد النمر أن حجم ما تم إنجازة من مشروعات تجاوز خلال الفترة القصيرة الماضية ما تم إنجازة في سنوات عدة ، وما كان لذلك أن يتم لولا القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدعم الكامل من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إنجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق.