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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط مصنع أعلاف دون تصريح بالجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام أحد الأشخاص بإقامة مخزن عشوائى "دون ترخيص" بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة للاتجار فـى الأعلاف الحيوانية دون ترخيص من الجهات المختصة.
 وتم استهداف المخزن المشار إليه، وأمكن ضبط (المدير المسئول - مقيم دائرة مركز البدرشين بالجيزة)، وضُبط بداخل المخزن (17 طن أعلاف حيوانية تسمين "بادى – نامى – ناهى") بدون فواتير شراء تدل على مصدرها ودون ترخيص من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  لاسيما إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لكافة الجرائم التموينية وخاصة الجرائم الضارة بالثروة الزراعية.

لشرطة البيئة والمسطحات الاعلاف