بالفيديو.. وقفة احتجاجية في جنوب أفريقيا للتنديد باستهداف الصحفيين في قطاع غزة

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، لتنظيم صحفيون في جنوب إفريقيا وقفة احتجاجية في مدينة جوهانسبرغ، للتنديد باستهداف إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويظهر الفيديو، وقوف عددًا من الصحفيين في جنوب أفريقيا بالشموع تنديدًا لاستهداف إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقاً لبيانات لجنة حماية الصحفيين، لقي ما لا يقل عن 83 صحفياً وعاملاً في وسائل الإعلام حتفهم منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر، ومن بينهم 76 صحفياً فلسطينياً، وأربعة صحفيين إسرائيليين، وثلاثة صحفيين لبنانيين، فيما تشير المصادر الفلسطينية فقد وصل عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة منذ بداية الحرب حتى الآن29 يناير إلى 121 صحفيًا.

وتتهم العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية القوات الإسرائيلية باستهداف الصحفيين رغم ما يتمتعون به من حصانة بموجب القوانين الدولية في سعيهم لتغطية مجريات الحرب في غزة وإيصالها إلى العالم.

وتحدث الصحفيون الحاضرون خلال الوقفة الاحتجاجية عن التحديات التي يواجهونها في تقاريرهم لتغطية الحرب، بما في ذلك مفهوم "الموضوعية".