المشدد 3 سنوات لعاطل في سرقة مواطنين بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن ٣ سنوات لعاطل في سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة السلام.

القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين في السلام



وكان قسم شرطة السلام القي القبض علي عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبتفتيشه عثر بحوزته علي بندقية خرطوش وعدة طلقات 6 هواتف محمولةدراجة نارية بدون لوحات معدنية،واعترف سرقة متعلقات المواطنين باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته، وارتكابه عدد 5 وقائع سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

