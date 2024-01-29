منحة 500 ألف يورو لدعم خطط مشروع الصناعة الخضراء.. خبراء: تجذب مزيدا من الاستثمارات.. وحل مثالي لمستقبل مستدام

تسعى الحكومة والدولة المصرية في زيادة الصناعات الخضراء لما تمثلة من أهمي عظمي لما لها من فوائد كبيرة مثل أنها أمنة وصديقة للبيئة وغيرهما حيث وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال إجتماعها بالأمس الأحد علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي.



وتستهدف المنحة تقديم المساعدة الفنية لتمويل تكاليف الخدمات الاستشارية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار الخاصة بمشروع "الصناعة الخضراءالمستدامة"، الذي يُقدم لشركات القطاعين العام والخاص قُروضًا مُيسرة ومِنحًا لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في عدد من المجالات الرئيسية، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، والتخلص من التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، وتطوير ممارسات الصناعة المُستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تمنح لجنة الطاقة والبيئة عدد من الاختصاصات الهامة وفي مقدمتها السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول، الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية وتوفيرها وصيانتها، استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.

يأتي ذلك إلي جانب الجوانب المتعلقة بالطاقة والبيئة فى السياسة العامة لتنمية واستغلال الموارد الطبيعية، كل ما يتعلق بشئون البيئة وتغير المناخ ومكافحة التلوث والتنمية المستدامة، المحميات الطبيعية والمحافظة عليها. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.



الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي

وفي هذا السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن الصناعة الخضراء هي الحل الأمثل والمستدام لمستقبلنا وتابع عامر أن الصناعة الخضراء لها أهمية عظمي في حماية البيئة وتحسين جودة حياتنا الي جانب أن الصناعة الخضراء تعمل بشكل كبير علي حماية البيئة، وجودة الحياة، خاصة في ظل الظروف والتغييرات المناخية التي تحدث بشكل مستمر خلال وقتنا هذا.

وأضاف عامر، أن تطورات صناعة التكنولوجيا في دعم الصناعة الخضراء وتحقيق التوافق بين التطور والحفاظ على البيئة لابد وأن يكون علي طوالة الحكومة منذ فترة طويلة خاصة وأن هناك دول عديدة تعمل بهذا المجال منذ وقت طويل لأن ذلك سيعمل بشكل كبير علي الابتكار التكنولوجيويوفر لنا طاقة نظيفة، الي جانب تحسين كفاءة استهلاك الموار واستدامة المشاريع.



الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي

وفي نفس السياق يقول الدكتور عمرو يوسف الخبير الاقتصادي، أن الصناعات الخضراء لها فرص عديدة في الأستثمار في المستقبل مما يعني ان تلك الخطط ستعمل بشكل كبير علي زيادة الصادرات مما يؤثر بالأيجاب على اقتصادنا خاصة وأن استثمار الصناعة الخضراء، والتنمية الاقتصادية المستدامة سيعمل بشكل كبير علي توفير فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة التي ارتفعت معدلاتها بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية.

وطالب يوسف، باستخدام الموارد المتجددة، في العديد من المجالات مثل الزراعة العضوية والتغلب عليها في تطبيق مفهوم الصناعة الخضراء في جميع قطاعات المجتمع الي جانب التوجه نحو التكنولوجيات المستدامة، ووجود دور قوي للتشريعات والسياسات في دفع الصناعة الخضراء.