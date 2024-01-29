إحالة 5 متهمين للجنايات في تأسيس شبكة هجرة غير شرعية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، 5 متهمين للجنايات بتهمة تتأسيس تنظيم شبكة شريفة هانم لتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا.

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول هرب وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب غير مشروع مبالغ مالية عدد من المهاجرين بطريقة غير شرعية، حيث دبر طرق انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا.

وذكر أن كل من المتهمة الثانية والمتهم الثالث هربا وآخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على مبالغ مالية من المهاجرين بطرق غير شرعية.

كما أن المتهم الرابع والخامس حصلا على كسب مادي عن طريق المهاجرين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين نظموا عملا إجراميا باسم منظمة أسسها المتهم الأول بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولة إيطاليا من أجل الحصول على كسب مالي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.