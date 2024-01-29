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الإثنين 29 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير الوكالة الأمريكية: لدينا صندوق لدعم التكنولوجيا والرياضيات في التعليم

مدير الوكالة الأمريكية
مدير الوكالة الأمريكية
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أكد شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه لدينا صندوق لدعم التكنولوجيا والرياضيات، في إطار التعاون بين الجانب الأمريكي والمصري لدعم الباحثين، ونعتز بهذه الشراكة لتأهيل جيل حديد من شباب المصريين.

وأضاف: دعمنا وزارة التربية والتعليم في افتتاح 20 مدرسة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

وأشار إلى أن الوكالة الأمريكية، مستمرة في دعم مستقبل التعليم في مصر، من خلال التعاون مع الحكومة المصرية والمعلمين وأولياء الأمور.

وتعقد الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المؤتمر الخاص بنظام التعليم STEM.

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