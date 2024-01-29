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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

متحف الطفل يبدأ فعالياته في معرض الكتاب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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انطلقت فعاليات مركز الطفل للحضارة والابداع " متحف الطفل " بمعرض الكتاب والتي  تستمر حتى الثلاثاء 6 فبراير، داخل منطقة الأطفال بالصالة رقم 5 في المعرض الدولى للكتاب في نسخته 55.

 تستهدف فعاليات متحف الطفل  الاطفال من عمر 6 سنوات وحتى 13 عام  واختيرت بعناية لتتناسب مع المرحلة العمرية المستهدفة واتسمت بالبساطة والجاذبية حتى تثير شغف الاطفال وتعمل على تنمية مداركهم.

قال الدكتور نبيل حلمى ان " متحف الطفل " ، يقدم  مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عرض تفاعلي لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية، و المتحف  هذا العام يقدم ضمن مشاركته أنشطة وورش مخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يقدم فريق إدراك عرضًا فنيًا ضمن فعاليات مشاركة متحف الطفل يومي الجمعة 2 فبراير والثلاثاء 6 فبراير.

وقال الدكتور اسامة عبدالوارث مدير عام مركز الطفل للحضارة والابداع "متحف الطفل " ان اولى هذه الفعاليات كانت ورشة عمل تحت عنوان " تيجان فرعونية " حيث اعطى كل طفل تاج من خامات الورق المقوى وطلب منه تلوينه والتى استخدمت فيها الوان غير ضارة ، وهدفت الورشة الى تعريف الاطفال بحضارة بلادهم  حيث تعمل على اثارة شغف الاطفال للتساؤل عن تاريخ تلك التيجان ، مما يسهل من تعلم الموضوعات المعقدة، ليس فقط عن الحضارة نفسها ولكن أيضًا عن علم الآثار" بطريقة بسيطة وممتعة .

كما اشار عبدالوارث الى ان المتحف قدم لزواره من الاطفال وذويهم ورشة عمل بعنوان "سيارة مجسمة" حيث قام كل طفل بتلوين باترون لسيارة وطى اجزاء منها لتكوين الصورة النهائية لها ، وهدفت ورشة العمل تعليم الاطفال تحويل الرسوم الكرتونية إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد ، والتعرف على كيفية اختيار الأبعاد و القياسات المناسبة للمجسمات ثلاثية الابعاد ، وتعلم مهارات التفكير المنطقي والإبداعي .

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب متحف الطفل مركز الحضارة والإبداع