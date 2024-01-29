كسوف شمسي كلي.. العالم يستعد لحدث فلكي نادر

تستعد عدسات المراقبين الفلكيين حول العالم لمشاهدة إحدى أكبر الظواهر الفلكية المتوقعة خلال هذا العقد، حيث يتطلع عشاق الفلك إلى حدث استثنائي في الأيام القليلة القادمة، وهو حدوث كسوف شمسي كلي يُشاهد في أمريكا الشمالية والوسطى في الثامن من أبريل المقبل.

خلال هذا الحدث، سيقوم القمر بتحجيم وجه الشمس تماماً، مما يسبب تظليلًا للنهار لفترة قصيرة. من المتوقع أن يكون هذا المشهد الرائع مرئياً لحوالي 32 مليون شخص على طول شريط ضيق من أمريكا الشمالية والوسطى، مما يجعله واحدًا من أكبر الظواهر الفلكية في هذا العقد.

يشكل هذا الكسوف أول ظهور له منذ ديسمبر 2021، وأول ظهور من الولايات المتحدة منذ أغسطس 2017. على الرغم من عدم رؤية الكسوف الشمسي الكلي في منطقة الشرق الأوسط، فإن السكان في بعض المناطق قد يشاهدون كسوفًا جزئيًا، حيث يتم تظليل جزء صغير من الشمس.

وفي هذا السياق، قال الدكتور جريج براون، عالم الفلك في المرصد الملكي في غرينتش: "هذه فرصتكم الأفضل لمشاهدة كسوف شمسي كلي خلال هذا العقد. لا شيء يقارن باليوم الذي يتحول فيه النهار إلى ليل."

وستكون الحالة الجوية مؤاتية لمعظم المشاهدين في المنطقة، مما يعزز فرصة مشاهدة هذا الحدث النادر. وسيتبع الكسوف مسارًا يمتد من المكسيك عبر تكساس ونيو إنغلاند وينتهي في كندا.

وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط لن تشهد الكسوف الشمسي الكلي، إلا أنه من المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير بالظاهرة الفلكية النادرة.

تنبه الخبراء إلى ضرورة اتباع إجراءات السلامة أثناء مشاهدة الكسوف، حيث يُنصح بعدم النظر مباشرة إلى الشمس بالعين المجردة أثناء حدوث الظاهرة، واستخدام وسائل الحماية المناسبة مثل نظارات الرؤية الشمسية المصممة لهذا الغرض.

وبعد الكسوف، يبقى المشهد الفلكي مثيراً، حيث يتوقع أن يحدث كسوف شمسي جزئي في الثاني من أكتوبر، مع توقعات برؤية جزئياً في مناطق محددة من جنوب أمريكا الجنوبية وبعض الجزر في المحيط الهادئ.

نتيجة لطبيعة حركة القمر حول الأرض، فإن الظاهرة الفلكية هذه ستكون نادرة ومميزة، وتستحق المشاهدة والتوثيق. لذا يُنصح بالتحضير المسبق والمشاركة في هذا الحدث الفلكي الفريد.