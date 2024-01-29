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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باكستان: نعتزم توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني مع إيران

وزير الخارجية الباكستاني
وزير الخارجية الباكستاني
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أكد جليل عباس جيلاني، وزير الخارجية الباكستاني، أن احترام السيادة والسلامة الإقليمية مهم للتعاون بين بلاده وإيران، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الوزير الباكستاني: "نعتزم توسيع نطاق التعاون السياسي والأمني مع الجانب الإيراني".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بدأ أمس الأحد زيارة إلى باكستان لإجراء محادثات بهدف تهدئة التوتر الناتج عن تبادل الضربات مؤخرا عبر الحدود بين البلدين.

ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الإيراني أيضا مع رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار

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