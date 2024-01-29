بالفيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار غزيرة على هذه المحافظات

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك مزيد من الإحساس بانخفاض قيم درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن الأيام الماضية كنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، وفرص الأمطار كانت موجودة بشكل متفاوت نظرًا لتأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على تكون سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء من أشعة الشمس ويكون معها فرص لسقوط الأمطار.

وتابعت، أن المنخفض الجوي يتعمق اليوم بشكل كبير وهو ما يجعل هناك مزيد في انخفاض درجات الحرارة وزيادة في كميات وفرص سقوط الأمطار ومناطق سقوطها، موضحة أن درجات الحرارة تنخفض اليوم عن الأيام الماضية بمعدل 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، لافتة إلى أن الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا منخفضة بشكل كبير في قيم حرارتها.

وأكدت، أن المحافظات والمناطق الشمالية سوف يزيد بها التأثر اليوم بإنخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن هناك نشاط للرياح اليوم في المحافظات الشمالية، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالبرودة، موضحًة أن سرعة الرياح اليوم تتراوح بين 30_40 كيلو مترا على الساعة، مضيفة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة وغزيرة على الإسكندرية، وقد تصل إلى أمطار رعدية على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.