الخشت يتفقد جناح جامعة القاهرة فى معرض القاهرة الدولي للكتاب

تفقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جناح الجامعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لمتابعة مشاركة الجامعة في أهم حدث ثقافي تنظمه وزارة الثقافة ويزوره عدد كبير من الكتاب والقراء والمثقفين من جميع أنحاء العالم للاطلاع واقتناء الكتب والمؤلفات المتنوعة في مختلف المجالات.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة من أبرز المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد أحد أهم المعارض الثقافية في الشرق الأوسط. وتستعرض الجامعة في جناحها العديد من الإصدارات الأكاديمية والمجلات العلمية والمؤلفات الثقافية التي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والباحثون بالجامعة.

وأشاد الدكتور الخشت، بالمشاركة الناجحة لجامعة القاهرة في المعرض، مؤكدًا أن الجامعة تشارك بقوة في المناسبات الثقافية والأدبية المحلية والدولية لتعزيز العلاقات الثقافية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية الأخرى.

IMG-20240129-WA0012

IMG-20240129-WA0010