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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهم بالشروع فى قتل فلاح بسبب ركنة سيارة بأبو النمرس

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل المتهم بالشروع في قتل فلاح طعناً في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات على ركنة سيارة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمد ف" 40 سنة، فلاح مصاب بطعن نافذ وحالته العامة حرجة ولا يمكن استجوابه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل بسبب خلافات على ركنة سيارة قام خلالها المتهم بطعن المصاب بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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