نقل أسرة من 4 أفراد لمستشفى ديرب نجم لإصابتهم باختناق نتيجة التدفئة

استقبل مستشفي ديرب نجم اليوم زوجين ونجليهما مصابين بحالات اختناق إثر التدفئة وغلق النوافذ داخل المنزل وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من " السيد ال " 27 عاما ووزوجته " نهلة م" 25 عاما ونجليهما " أسر" 4 سنوات و" أحمد" رضيع 6 أشهر مقيمين بقرية تابعة لمركز ديرب نجم.

وتبين من التحريات الأولية إصابتهم باختناق داخل منزلهم، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم كما تبين حدوث إصابتهم باختناق أثناء التدفئة داخل المنزل وغلق النوافذ.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.