تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنح العجوزة، محاكمة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه مصري، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.

وفي وقت سابق، حرر محامي الملحن والموسيقار حلمي بكر محضرا، ضد مدير أعماله لقيامه بالنصب والاحتيال على الموسيقار حلمي بكر في مبلغ مالي قدره 2 مليون جنيه بديوان قسم شرطة العجوزة.

وجاء في البلاغ أن مدير أعمال الملحن والموسيقار حلمي بكر قام بإخباره بقيامه بإحضار موظف تابع لأحد البنوك لشراء شهادات ادخار بقيمة 2 مليون جنيه بعائد مادي 18%، إلا أن بكر تفاجأ بأنه قام بالإمضاء على أوراق حولت المبلغ سالف الذكر إلى حساب مدير أعماله فقرر تحرير محضر بالنصب والاحتيال ضده.

كانت البداية بتلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامي الملحن حلمي بكر يفيد بقيام مدير أعمال موكله بالنصب والاحتيال عليه من خلال إقناع موكله بداية بشراء شهادات ادخار بقيمة 2 مليون جنيه ذات العائد 18 %، وأنه قام بإحضار موظف بأحد البنوك لإجراء شراء الشهادات سالفة الذكر، إلا أنه تفاجأ بتحويل المبلغ إلى حساب وكيل أعماله.