طقس الإسكندرية اضطراب حركة الملاحة وتساقط أمطار غزيرة

تشهد محافظة الإسكندرية لليوم الثاني لنوة الكرم تساقط الأمطار العزيزة على معظم انحاءها، ووجود تجمع للسحب الكثيفة والمنخفضة المحملة، التي تحجب أشعة الشمس، وانخفاض في درجات الحرارة لتسجل اليوم 13 درجة مئوية.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك وجود غطاء سحابى كثيف من السحب الممطرة يؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل ولكن تكون أقل حدة.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من (٤:٣متر)، وسرعة الرياح من (٦٠: ٧٠كم/س)، والأن أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

كما حذرت أمس من نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو يؤدى إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على علي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط، أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.