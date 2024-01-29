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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية في التجمع

أرشيفيه
أرشيفيه
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قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية .
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".
وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة

أسلوب التسلق التجمع الأول بمحافظة المنوفية بسرقة مشغولات ذهبية تجديد حبس المتهم بأسلوب التسلق المحضر اللازم تجديد حبس المتهمين