قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية .
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنوفية) بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بسرقة (مبالغ مالية عملات " أجنبية، مشغولات الذهبية) من داخل إحدى العقارات بكمبوند بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب" التسلق"، وأقر بأن المسروقات المستولى عليها متواجدة بأصل بلدته لدى شقيقه (عامل - مقيم بمحافظة المنوفية) "أمكن ضبطه".
وبمواجهته بما جاء بأقوال شقيقه أيدها، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة
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تجديد حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية في التجمع
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قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية .
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين 15يوم على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية .