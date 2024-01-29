اضطراب في حركة الطيران والسكة الحديد بشمال الهند بسبب الطقس

تواصل ظروف الطقس الباردة والضباب الكثيف التي تخيم على العاصمة الهندية نيودلهي وشمال الهند، في اضطراب خدمات الطيران والسكك الحديدية.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، أمس الأحد، أن عدة رحلات جوية تأخرت عن موعدها اليوم في مطار أنديرا غاندي الدولي، المطار الرئيسي في العاصمة الهندية نيودلهي، بسبب الطقس السيء؛ علاوة على تأخر رحلات قطار في محطة نيودلهي للسكك الحديدية بسبب الضباب الكثيف الذي يؤدي إلى انعدام الرؤية.

ووفقا لبيانات إدارة الأرصاد الجوية الهندية؛ فإن درجة الحرارة الصغرى التي تم تسجيلها أمس بلغت 4.3 درجة مئوية، وهو أقل بـ 4 درجات مئوية عن المعتاد.

وأشارت إدارة الأرصاد الهندية إلى أنه تم تسجيل ظروف طقس ضبابية شديدة الكثافة اليوم في ولايتي "أوتار براديش" و"بيهار"، وضباب كثيف فوق ولاية "ترايبورا" شمالي الهند.