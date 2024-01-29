انتخابات الرئاسة في فنلندا.. تأهل مرشحين للجولة الثانية بعد فرز الأصوات

أعلنت وزارة العدل الفنلندية تأهل رئيس الوزراء السابق ألكسندر ستوب ووزير الخارجية الفنلندي السابق بيكا هافيستو إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من الأصوات.

وقالت وزارة العدل إن ستوب حصل على 27.2% من الأصوات، وهافيستو على 25.8%، رئيس البرلمان يوسي هالا-آهو على 19%.

كان ستوب (55 عاما) وهافيستو (65 عاما) أبرز المرشحين في الانتخابات التي اختار فيها نحو 4.5 مليون ناخب مؤهل خليفة للرئيس ساولي نينيستو الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والذي تنتهي فترة ولايته الثانية البالغة ست سنوات في مارس. ولا يحق له الترشح لولاية جديدة.