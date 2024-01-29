أحمد عبد النعيم لـ "البوابة نيوز": "فى محبة يعقوب الشارونى" ضم شهادات كُتاب من إيطاليا والهند والصين

أكد الكاتب والفنان أحمد عبد النعيم، أن الكتاب الاحتفائى شهادات "فى محبة يعقوب الشاروني" ضم شهادات لـ60 مبدع حول العالم، من مصر، و الدول العربية، والخليج ، والدول الاوروبية.

وأوضح "عبد النعيم"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أنه كان يتمنى أن يسع الكتاب جميع شهادات الكتاب المصريين ولكن تدفق شهادات الكتاب من الدول العربية والخليج والدول الأوروبية كان كبيرا، ملفتًا إلى أنه تواصل مع كتاب من الدول الأوروبية مثل الدكتورة ماريا البانو من إيطاليا، وإبراهيم كادو من الهند، والدكتورة ليان ماريان من الصين، وأدلوا بشهاداتهم فى أدب يعقوب الشارونى.

وأشار إلى أن هيئة الكتاب طبعت 5 كتب للكاتب يعقوب الشاروني، بأسعار فى متناول الجميع، مثل "زهرة السعادة"، و"البخلاء"، وحكايات إيسوب" و "أجمل حكاياتنا العربية"، بالإضافة إلى كتاب شهادات "فى محبة يعقوب الشاروني".

وعن اختيار يعقوب الشارونى شخصية معرض الكتاب هذا العام، قال "عبد النعيم"، إن الكاتب الراحل كان فى غاية السعادة فور علمه باختياره شخصية معرض الطفل، وكان مهتما جدا ويحضر لهذا الحدث الكبير، لكن وافته المنيه فى نوفمبر الماضى.

وأضاف، أنها السابقة الأولى من نوعها أن يتم اختيار شخصية المعرض وهو على قيد الحياة، لانه عادة ما تختار الهيئة شخصية راحله، وهذه كانت مفاجئة كبيرة.

يذكر أن معرض الكتاب فى دورته الـ55 يناقش من خلال الندوات 5 محاور ليعقوب الشارونى، لكل محور 5 متحدثين على مدار أيام المعرض.

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