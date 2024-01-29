مواجهات شرسة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باشتعال مواجهات شرسة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الحي والعبوات الناسفة في محيط مخيم جنين بالضفة الغربية.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الفلسطينيين في محيط مجمع الشفاء الطبي وسط اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، ويواصل الاحتلال القصف المدفعي على حي الزيتون في مدينة غزة.

ونشبت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين في قرية مثلث الشهداء جنوب المدينة، كما أوضحت أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين من كافة مداخلها.