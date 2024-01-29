تحذير.. استخدام "الشفاط" عند الولادة يُعرض الأم والجنين للخطر

في بعض حالات الولادة الطبيعية المتعثرة يلجأ الاطباء لاستخدام الشفاط لسحب الطفل وهذه الامر له اضرار جسيمة على صحة الطفل والأم وبعض الاضرار تظل مع الطفل في عمر كبير يعاني من مشاكل في الرأس بسبب استخدامه على رأسه الضعيفة وهو جنين .

وتبرز "البوابة نيوز" أضرار الشفاط على الطفل والأم وفقا لهيئة الخدمات الوطنية، والشفاط عبارة عن جهاز يتم توصيل طرفه الذي يشبه كوب في رأس الجنين ليسحبه للخارج.

-مخاطر استخدام الشفاط في الولادة:

كسور في عظام الجمجمة للطفل

تمزق في اعضاء المرأة

جلطات دموية في الساقين والحوض

ضعف عضلات الحوض وبالتالي عدم القدرة في التحكم في البول

علامات على راس الطفل من كدمات وتشوه في شكل الرأس

اصفرار جلد الطفل والعين وهي حالة تعرف باليرقان وتظل لاسابيع

نزيف بعد الولادة

اصابة الطفل بالعصب السابع

كسر جمجمة الطفل في بعض الحالات

نزيف العين للطفل

تجمع الدم تحت جلد الطفل ويسبب ورم دموي.

-طرق لتنجب اجراء شفط الرأس:

الامر يختلف من طبيب لآخر في حالة الولادة من يقوم بشكل سريع او ينتظر مع الام حتى يتم الامر.

وضعية الام في الولادة من خلال الطبيب.

تجنب ادوية التخدير في الولادة الطبيعية حتى يمنع ارتخاء عضلات الرحم.