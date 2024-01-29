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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

أسرار عن عمل نظام الملاحة المستخدم بالطائرات والسفن والفضاء

الاقمار الصناعية
الاقمار الصناعية ونظام الملاحة
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نظام الملاحة المستخدم في الكثير من المجالات واحد من الأشياء المتطورة التي توصل إليها الإنسان وتمتلك الكثير من الأسرار عن نظام عملها، هذا النظام سهل الكثير من الأشياء على البشر حيث أصبح استخدامه في الكثير من الامور الكبيرة والصغيرة في الحياة من الفضاء إلى الأرض، وتبرز "البوابة نيوز" الكثير من الأسرار عن نظام الملاحة المستخدم بواسطة الأقمار الصناعية، ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية يستخدم بجهاز استقبال لاسلكي محمول يلتقط الإشارات بسرعة الضوء من الأقمار الصناعية ويعتمد عليه أيضا في إشارات الراديو.

بدأ نظام الملاحة لتحديد المواقع بالعالم من قبل الجيش الأمريكي عام 1973 وتم تصميم عدة أقمار صناعية لتسهيل الأمر، وأصبح يستخدم في تحديد الموقع في الهواتف ويستخدم يوميا من البشر العاديين للوصول لموقع معين أو إرسال موقعك لشخص معين ويستخدم أثناء ركوب السيارات والحافلات، حيث يستخدم عشرات من الأقمار الصناعية ليلا ونهارا على مدار السنة وبشكل يومي من أجل عمل نظام الملاحة ومساعدة البشر، وتبعد تلك الأقمار مسافة 20000 كيلو متر عن الغلاف الجوي للأرض، وجميع أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية تعمل بنفس الطريقة حيث أن هناك 3 اجزاء لشبكة الأقمار الصناعية ومحطة على الأرض تدير تلك الأقمار وجهاز استقبال ويبث كل قمر إشارة موجية رادوية باستمرار للأرض وبذلك يستقبل جهاز الاستقبال تلك الإشارات.

نظام الملاحة جهاز استقبال لاسلكي الأقمار الصناعية