حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقعين إسرائيليين بصواريخ "بركان"

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، أن حزب الله اللبناني أعلن استهداف موقعي "بركة ريشا" و"حدب يارين" الإسرائيليين بصواريخ "بركان".

ومنذ قليل، أفادت الوكالة اللبنانية، أن القوات الإسرائيلية نفذت قصفًا مدفعيًا على مناطق في جنوب لبنان، وأعلنت عن قيام مسيرة إسرائيلية بقصف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، ويتزايد التوتر في المنطقة.

يذكر أن، منذ السابع من أكتوبر الماضي، تتزايد التوترات في المنطقة الحدودية جنوب لبنان وسط تبادلًا لإطلاق النار وقصفًا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب على قطاع غزة.