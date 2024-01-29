رفع 600 حالة إشغال للمحال بهضبة الأهرام

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حملات تحقيق الانضباط بحدائق الأهرام والتعامل مع شكاوى المواطنين، حيث أسفرت عن رفع 600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمطاعم والكافيهات للتعدي على الطريق العام.

وجاءت الحملة بمتابعة وإشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفي عبد العليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الاهرام، وشملت الحملات التحفظ علي ونش مخالف بالعقار رقم 38ط وإيقاف أعمال بناء مخالفة ببدروم العقار رقم 218 د وكذالك تم التحفظ على عدد 10 سيارات فان تعمل بدون تراخيص بالمخالفة وتم إيداع المضبوطات مخازن القطاع.

وذلك استجابة لشكاوي المواطنين تم شن حملة تجريد ونظافة بشارع الضغط العالى بقطاع هضبة الاهرام لتحسين مستوي للنظافة وجاري المتابعه .