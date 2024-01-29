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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع 600 حالة إشغال للمحال بهضبة الأهرام

حملات هضبة الأهرام
حملات هضبة الأهرام
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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حملات تحقيق الانضباط بحدائق الأهرام والتعامل مع شكاوى المواطنين، حيث أسفرت عن رفع 600 حالة إشغال متنوعة للمحال والمطاعم والكافيهات للتعدي على الطريق العام.

وجاءت الحملة بمتابعة وإشراف المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومصطفي عبد العليم نائب رئيس الحى لقطاع هضبة الاهرام، وشملت الحملات التحفظ علي ونش مخالف بالعقار رقم 38ط وإيقاف أعمال بناء مخالفة ببدروم العقار رقم 218 د وكذالك تم التحفظ على عدد 10 سيارات فان تعمل بدون تراخيص بالمخالفة وتم إيداع المضبوطات مخازن القطاع.
وذلك استجابة لشكاوي المواطنين تم شن حملة تجريد ونظافة بشارع الضغط العالى بقطاع هضبة الاهرام لتحسين مستوي للنظافة وجاري المتابعه .

حملات الجيزة هضبة الاهرام رفع ٦٠٠ حاله اشغال للمحال التحفظ علي ١٠ سيارات فان تعمل بدون ترخيص حملات نظافة واسعه بشارع الضغط العالي ومنع مخالفات بناء