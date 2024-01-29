فلسطين.. الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على مدينة غزة

أفاد مراسل قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا مكثفا على مدينة غزة.

كما أضافت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال أطلق النيران الرشاشة على منطقة تل الهوى، والمناطق الغربية لشمال غزة، بالإضافة إلى مناطق جنوب شرق مدينة غزة.

ومنذ قليل، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية مدينة جنين شمال الضفة الغربية، من كافة المحاور داخل المدينة.

وأعلنت الوكالة الفلسطينية، عن نشوب مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام المدينة في قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، كما أوضحت أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين من كافة مداخلها.