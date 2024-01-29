المرصد السوري: سقوط صاروخ أطلقته فصائل موالية لإيران بريف القنيطرة الجنوبي

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان" اليوم الإثنين" عن سقوط صاروخ أطلقته فصائل موالية لإيران بريف القنيطرة الجنوبي.

أمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أمريكية شمال شرقي الأردن في الخط الفاصل مع سوريا، كما حددت أن الهجوم كان على قاعدة التنف العسكرية الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن القوات الأمريكية سوف تردعلى مقتل الجنود الأمريكيين على الحدود الأردنية السورية وقال في بيانه،: " قلب أمريكا مثقل في الليلة الماضية، قتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية، وأصيب العديد خلال هجوم جوي بمسيرة على قواتنا المتمركزة بالقرب من الحدود السورية".