ما هو داء شويرمان أو اضطراب تشوه الجسم

داء شويرمان من الأمراض الغير معروفة لدى الكثير من الناس، وله عدة أسماء مختلفة متداولة بين الأطباء والناس حيث يعرفه البعض بأنه اضطراب تشوه الجسم أو اضطراب تطوري في العمود الفقري يعرف أيضا باسم "مرض كالف" أو داء عظمي غضروفي في العمودالفقري، وهذا المرض يسبب نمو غير طبيعي للفقرات العليا من العمود الفقري ما تعرف بالفقرات "الصدرية" ويمكن

أن يظهر في الفقرات القطنية.

بسبب المرض يحدث انحاء كبير في الظهر يسمى حداب ظهري متزايد وينمو جزء من العمود الفقري بشكل غير طبيعي وبالرغم من هذه الحالة لا يكون هناك آلام بالظهر، المرض لا يرتبط بجنس محدد ويوجد فيه عامل وراثي للإصابة ومن أعراض المرض:

-زيادة حداب الظهر.

- القيود في الحركة.

-زيادة الالم عند ممارسة اي نشاط بدني.

-تشخيص المرض:

يظهر في الاشعة السينية العادية.

يظهر في الرنين المغناطيسي تفاصيل اكثر للمرض.



-علاج المرض:

التخفيف من الالم بالعلاج المناسب للحالة

ادوية لتخفيف الالتهاب الناتج عن المرض

ممارسة التمارين المناسبة

اللجوء للعلاج الطبيعي وجلسات مناسبة للحالة

تجنب حمل الأشياء الثقيلة والضغط على العمود الفقري

تحسين العضلات التي تتحكم في الحركة

الحل الجراحي لتعديل الانحاء والمشكلة بالكامل لاستعادة الوضع الطبيعي للعمود الفقري