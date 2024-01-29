معرض الكتاب يُناقش "رواية الفتيان عند يعقوب الشاروني" بالقاعة الرئيسية.. اليوم

يُناقش معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، ندوة بعنوان "رواية الفتيان عند يعقوب الشاروني"، بالقاعة الرئيسية بلازا 1، وذلك تحت محور شخصية المعرض لأدب الطفل، اليوم الاثنين 29 يناير 2024.

يشارك فى الندوة كلا من الروائى والقاص أحمد طوسون، وأحمد قرنى، ولينا الكيلانى، ويديرها الكاتب الصحفى والفنان أحمد عبد النعيم وذلك فى الثانية والنصف ظهرا.

وكان قد أكد الروائى والقاص احمد طوسون فى تصريحات سابقة لـ "البوابة نيوز"، انه لا يمكن تجاهل الأثر الأدبي العميق الذي قدمه الكاتب الكبير يعقوب الشاروني من ابداعات في الأجناس الأدبية المختلفة المقدمة للطفل من مسرحيات وقصص وروايات، وكتابات نقدية.

يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يستقبل زواره يوميا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

الجدير بالذكر ان الكاتب يعقوب الشاروني، رحل عن عالمنا فى 23 نوفمبر 2023، عن عمر يناهز 92 عامً، ويُعد أحد أبرز رواد أدب الطفل في العالم العربي، حيث أثْرى مكتبة الطفل العربية بعدد كبير من الأعمال، تصل نحو 400 عمل، استلهم في معظمها التراث العربي والمصري، لذلك اختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، ليكون شخصية معرض الطفل، للدورة الـ٥٥ للمعرض.