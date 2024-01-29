الاستعلام عن صحة 4 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارتين بالمريوطية

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها، حول إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة نصف نقل مع ميكروباص بالمريوطية، واستعلمت عن الحالة الصحية المصابين، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث، وكلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى الطريق الدائري عند وصلة المريوطيه.

وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية، الي محل البلاغ، وتبين من خلال الفحص وقوع حادث اصطدام سيارتين نصف نقل بأخرى ميكروباص، وإصابة 4 أشخاص في الحادث، بالمكان المشار إليه.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع حطام السيارتين لتيسير الطريق.