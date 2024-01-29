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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن صحة 7 أشخاص أصيبوا في حادث مروري بكرداسة

ارشيفيه
ارشيفيه
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة ميكروباص بكرداسة، وأمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
وكشفت التحريات الأولية أن السبب وراء انقلاب سيارة الميكروباص هو اختلال عجلة القيادة بيد السائق، أدى إلى انحراف إطار السيارة فانقلبت.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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