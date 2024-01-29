أمم افريقيا.. انطلاق الشوط الإضافي الأول لمباراة الفراعنة والكونغو

انطلق الشوط الأول الإضافي من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية المقامة حاليا ضمن منافسات الدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وانتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين وتم اللجوء الي شوطين إضافيين وفقا لقواعد المسابقة.

جاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة