مشاكل وعلامات تعاني منها السيدات تستدعي طبيب نساء فورًا

هناك عدد كبير من المشاكل المعرضة لها النساء بخلاف الرجال وتصنف بأمراض الناس هذه المشكلات تحتاج لطبيب نساء بشكل فوري لأن الاهمال فيها قد يعرض لمشاكل صحية خطيرة قد تصل لعمليات جراحية ضخمة، المشاكل الصحية الداخلية تظهر على شكل أعراض وبعض الأمور التي قد تعتقد السيدة انها بسيطة ولكنها دلالة على وجودة مشكلة صحية كبيرة تحتاج لطبيب وتبرز "البوابة نيوز" تلك الاعراض والمشكلات وفقا لأطباء النساء والتوليد.

-المشاكل والأعراض التي تستدعي طبيب نساء وتوليد:

تأخر الدورة الشهرية وعدم انتظامها.

ظهور شعر اسود وسميك في منطقة الدقن والخدين على عكس المعتاد.

زيادة شعر الجسم بشكل غير الطبيعي

الم في منطقة الحوض والمبايض بعيد عن ايام الدورة الشهرية.

الألم الشديد والزائد عن حده في ايام الدورة الشهرية الذي يعيق الحياة ويحتاج لمسكنات قوية يحتاج لطبيب.

الالتهابات الشديدة في مجال النساء ووجود افرازات كثيفة.

الحكة الشديدة والالتهابات الشديدة والمزعجة

حرقان البول الشديد أو ظهور الدم فيه

النزيف المهبلي

وجع شديد في الثدي وظهور اي كتل او تجمعات فيه

فرط التعرض مشكلة غير طبيعية

-عوامل الخطورة لهذه الاعراض على الصحة:

قد تعاني السيدة من مشكلة خلل الهرمونات

قد تعاني من تكيس المبايض والذي تؤثر على انتظام الدورة الشهرية والإنجاب والمزاج.

الأكياس على المبيض

اورام الرحم الليفية

عدوى شديدة في المثانة وتحتاج لعلاج فوري

سرطان الثدي

مشاكل نفسية الشعور باكتئاب وأرق في النوم

تساقط الشعر وظهور الحبوب في الوجه

اضطرابات في الوزن

الإرهاق والتعب الشديد دون بذل مجهود

مشاكل في البول وآلام مستمرة

قد تتعرض السيدة لنزيف حاد