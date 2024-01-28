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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. انطلاق الشوط الثاني من مباراة مصر والكونغو

منتخب مصر
منتخب مصر
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انطلق الشوط الثاني من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية المقامة حاليا ضمن منافسات الدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين.

جاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة.

منتخب مصر مباراة الكونغو أمم أفريقيا 2023