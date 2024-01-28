بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بمبادرة الباحث الصغير بالخارجة

أكد سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه يجرى الاستعداد والتجهيز لانطلاق البرنامج التدريبى لطلاب المدارس "الباحث الصغير" والتى يجرى تنظيمه بالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط وإدارتى الوسائل التعليمية و التطوير التكنولوجى بالمديرية.

يهدف البرنامج إلى رعاية الطلاب المبتكرين بإدارة الخارجة التعليمية فى البحث العلمي وصقل مهاراتهم وقدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمى، وخلق جيل واع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر .

رابط التسجيل للإلتحاق بالبرنامج :

https://forms.office.com/r/74LDrfN5XC