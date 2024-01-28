تحليل شخصية الملكة إليزابيث صاحبة أطول مدة حكم

الملكة إليزابيث الثانية ملكة إنجلترا صاحبة أطول مدة حكم لملوك بريطانيا، وهي أحد أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ، لذلك كونت اهتماما شعبيا كبيرا حول شخصيتها وتاريخها سواء في إنجلترا أو حول العالم، وتنافس المحللين على تحليل شخصيتها وقراءة لغة الجسد في كل مرة ظهرت فيها، المكلة من مواليد 21 أبريل عام 1926 وظلت بالحكم 70 عاما وكان رحيلها حديث العالم، وهي من مواليد برج الثور.

صنفها الخبراء والمقربين منها بالذكاء والدهاء الشديد وأنها أحد أبرز مواليد هذا البرج على مر التاريخ، فهي تمتلك الطموح وجديرة بالثقة فقد عانت الكثير من الأزمات العائلية خلا حكمها والأزمات التي حلت عليها كملكة لإنجلترا ولكنها ظلت مستقرة وصامدة فقد صنفت كقائد حقيقي، وهي تعشق العمل والتفاني، كرست حياتها لشعبها وكانت مثابرة خلال الفترة الطويلة التي حكمت فيها.

كانت تحب زوجها فلها جانب رومانسي في شخصيتها وعاشت معه اكثر من 73 عانا وكان حبها يتميز بالصدق، تميزت خلال حكمها بالالتزام الشديد بالقواعد الملكية بارتداء ملابس محافظة، والتزمت بدورها وحضرت العديد من النشاطات الثقافية المتنوعة ولكنها لم تجري اينقاش صحفي في حياتها فهي غير معروفة بمناقشة آرائها وشخصيتها للعامة، وفي جميع اللقاءات الرسمية لها اجتمع الشخصيات التي قابلتها بأن لديها حس دعابة وعبثي رائع لم تتخلى عنه بالرغم من السن او التواجد بالحكم لفترة طويلة.

المقربون منها أكدوا أنها داخل منزلها أنشأت حياة منزلية عادية ورائعة فكانت في كثير من المرات تشارك في اعداد الطعام وغسل الأطباق ومشاركة أمور العائلة والمنزل بنفسها مع زوجها في حياة غير متكلفة فكان الامر مريح ومحبوب من اطراف عائلتها وعائلة زوجها، ولذكاءالملكة الشديد وحرصها في الطهور العلني كانت كل خطوة محسوبة وتتصرف بدقة شديدة حتى لا يؤخذ عليها شىء فكانت غامضة بالنسبة للكثير من المحللين الذين لم يستطيعوا التعمق كثيرا في شخصيتها.