أمم أفريقيا .. مصطفي محمد يتعادل للفراعنة في شباك الكونغو

تمكن منتخب مصر من إحراز هدف التعادل في شباك الكونغو في الشوط الأول من مباراة مصر والكونغو الديمقراطية المقامة حاليا ضمن منافسات الدور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وجاء الهدف في شباك الكونغو عن طريق اللاعب مصطفي محمد خلال الدقيقة 45 من عمر المباراة.

جاء تشكيل الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .



ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.